Михеил Саакашвили: Реформы Украине уже не помогут

Скоро в Украине будут выборы. Но разве кто-то еще надеется на то, что если придет «Он», или Она», или же «новые лица», то они не станут «Порошенко, Януковичем или Кучмой»? Станут, и еще как! Они уже готовятся стать такими, а потому стране нужна совершенно новая система.

Об этом заявил третий Президент Грузии Михеил Саакашвили во время пресс-конференции в польском городе Перемышле. Прямую трансляцию ведет телеканал ZIK.

«Почему проваливаются все Майданы? Со времени первого Майдана мы требовали, чтобы общество получило власть и научилось строить свое государство. И все Майданы имели целью положить конец коррупции. И дело не в том, что природа политиков является коррупционной, а в том, что сама структура государства является безнадежной», – подчеркнул Саакашвили.

Так, уверен политик, в Украине за 25 лет независимости так и не было построено государство. А то, чем сейчас гордятся так называемые лидеры, совершенно непригодно для развития страны.

«Скоро в Украине будут выборы. Но разве кто-то еще надеется на то, что если придет «Он», или Она», или же «новые лица», то они не станут «Порошенко, Януковичем или Кучмой»? Станут, и еще как! Они уже готовятся стать таковыми.

Или же если придут новые депутаты, то они не станут «Левочкиными» и тому подобное. У них в генетическом коде заложено, что они будут точно такими же», – подчеркнул Саакашвили.

По его мнению, любые реформы в Украине обречены на провал. «Сколько не строй на песке – это все развалится», – считает Саакашвили.

«Я всегда говорил, что Украина – это уникальная страна. Она находится в уникальной позиции для создания принципиально нового государства и может стать интереснейшей страной в мире.

Украине нужны не реформы, поскольку они уже не помогут стране. Если бы в Украине проводились реформы, когда их делал Бальцерович в Польше, то Украина была бы сейчас совсем в другой ситуации.

Вторая возможность была, когда Ющенко пришел к власти, но и тогда ничего не было сделано. Следовательно, нужна абсолютно новая система», – подчеркнул Михеил Саакашвили.

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