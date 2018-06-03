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воскресенье, 3 июня, 2018, 22:01 Политика
Мать Кольченко заявила о звонках с угрозами с российской стороны

Мать незаконно осужденного в РФ украинца Александра Кольченко заявила, что получила телефонный звонок с угрозами от российской стороны, а именно – от представителя общественного наблюдательного совета Челябинской области Василия Катане.

Об этом Лариса Кольченко сообщила в интервью «Общественному радио».

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«1 июня мне позвонил человек, представившийся членом общественно-наблюдательного совета Челябинской области. Он требовал, чтобы я уговорила Сашу прекратить голодовку, и просил не встречаться с адвокатом», – заявила мать Кольченко.

По ее мнению, это «сделано для того, чтобы Саша оказался в изоляции, не чувствовал поддержки и отказался от принятого решения».

Лариса Кольченко добавила, что сейчас не имеет никакой связи с сыном, но предполагает, что на него давит администрация колонии с требованием прекратить голодовку.

Также она сообщила, что адвокат, который посещает Александра, не занимается его защитой, а просто встречается с заключенным и передает информацию.

«Адвокат посетил его 31 мая. С его слов, Саша очень похудел, но на здоровье не жаловался. Ранее ему диагностировали дефицит веса, он лежал в больнице», – сообщила мать Кольченко.

Она отметила, что с тех пор как Александр объявил голодовку, никто из представителей украинской власти с ней не связывался.

Напомним, ранее Лариса Кольченко сообщала, что ее сына заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму.

31 мая Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Сам Сенцов начал голодовку 14 мая, требуя от РФ освободить всех незаконно осужденных и удерживаемых граждан Украины.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам лишения свободы.
РоссияАлександр Кольченкоугрозымать
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2018-06-04 01:47 :40