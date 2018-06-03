Лава из Килауэа залила 14 квадратных километров Гавайских островов

В США подсчитали, что лава, которая извергается из вулкана Килауэа уже охватила площадь в 14 квадратных километров на Гавайских островах.

Об этом сообщает Укринформ.

Вулкан разрушил почти 90 домов. Из-за опасности 2,5 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома. Из некоторых районов людей эвакуируют принудительно под угрозами арестов.

Килауэа извергается на Гавайях уже месяц и сейчас вулканологи зафиксировали новую стадию. Говорят – вулкан затихает, сейчас из кратера он выбрасывает золу и вулканические камни. Однако из вулканических трещин на острове до сих пор льется лава и выделяются токсичные газы.

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