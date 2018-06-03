Короткое замыкание: Аэропорт Гамбурга приостановил работу

Аэропорт немецкого Гамбурга не принимает и не отправляет самолеты из-за аварии в энергосистеме.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на De Telegraaf.
«В связи с мерами безопасности аэропорт Гамбурга не принимает рейсы, а также не позволяет самолетам вылетать из-за аварии в энергосистеме», – говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря аэропорта, вероятной причиной аварии стало короткое замыкание.
Пока не известно, когда проблема будет решена. Аэропорт не будет работать по крайней мере до конца дня.
Отмечается, что авария привела к большим неудобствам в пятом по величине аэропорту Германии, который ежегодно принимает около 17 миллионов пассажиров. Еженедельно аэропорт обслуживает в среднем 200 рейсов.