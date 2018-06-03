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воскресенье, 3 июня, 2018, 19:41 Мир
Короткое замыкание: Аэропорт Гамбурга приостановил работу

Аэропорт немецкого Гамбурга не принимает и не отправляет самолеты из-за аварии в энергосистеме.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на De Telegraaf.

«В связи с мерами безопасности аэропорт Гамбурга не принимает рейсы, а также не позволяет самолетам вылетать из-за аварии в энергосистеме», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря аэропорта, вероятной причиной аварии стало короткое замыкание.

Пока не известно, когда проблема будет решена. Аэропорт не будет работать по крайней мере до конца дня.

Отмечается, что авария привела к большим неудобствам в пятом по величине аэропорту Германии, который ежегодно принимает около 17 миллионов пассажиров. Еженедельно аэропорт обслуживает в среднем 200 рейсов.

 
Гамбург
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2018-06-03 21:37 :46