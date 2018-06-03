Группа астрофизиков из-за изменения климата предвидит три пути развития человечества

Ученые построили простую модель, основываясь на способах потребления энергии. Она показала три сценария, два из которых предрекли массовое вымирание населения.

Группа астрофизиков во главе с Адамом Франком (Adam Frank), известным популяризатором науки, используя динамические системы, построила модель развития экоцивилизации, – сообщает naked-science.

Модель динамической системы – множество элементов, для которой задана функциональная зависимость между временем и положением в фазовом пространстве каждого элемента. Она необходима для описания эволюции систем во времени.

В модели астрофизиков цивилизация использовала ресурсы для эволюции и расширения. Чем больше ресурсов добывается из недр планеты, тем шире становится популяция, но вместе с тем пропорционально ухудшаются окружающие условия. В итоге среда должна перейти ту грань, когда прирост населения станет нестабильным и подвергнется угрозе вымирания. Поэтому ученые добавили переключатель между двумя видами ресурсов. Так, первый производит большую энергию, но значительно ухудшает экологию, а второй несравненно уступает первому в производстве энергии, но никак не вредит условиям жизни. Исследователи изучили три наиболее вероятных сценария развития.



Пример построения модели; зеленым отмечена линия консенсуального развития

Первый они назвали «отмирание». В нем цивилизация быстро развивалась, используя мощные ресурсы, пока не достигла пика популяции для планеты. Потом началось резкое сокращение населения, которое закончилось только с приходом равновесия, когда планета смогла обеспечить всех оставшихся жителей. В ходе этого процесса 70 процентов жителей планеты умерли. По мнению Франка, нет очевидного ответа на вопрос, сможет ли человеческая цивилизация пережить такую катастрофу.

Второй сценарий называется «Мягкая посадка». Экоцивилизация двигалась по первому пути, но перед критической точкой начался плавный переход ко второму типу ресурсов, что спасло большую часть населения и сохранило здоровой экологию.

Последний сценарий получил название «Полномасштабный крах». Планетарные условия быстро ухудшались, так, что переход уже не смог предотвратить полного вымирания.

Адам Франк отметил, что выбор слабого источника топлива не всегда спасал цивилизацию от исчезновения – в некоторых сценариях он только оттягивал неизбежное. По его словам, эти модели помогают представить, что ждет человечество в будущем.

Ранее сотрудники Принстонского университета предупредили, что глобальное потепление грозит затоплением земель, на которых проживают пять миллионов человек.

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