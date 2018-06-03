«Dva Vodka Spasiba» и Путин на унитазе: Бельгиец высмеял Россию в своем клипе

Бельгийский актер и телеведущий Том Уос снял юмористическое видео, в котором воспеваются стереотипы, связанные с РФ.
Это видео появилось в Youtube.
В клипе Уос сначала появляется в костюме медведя с балалайкой, а потом уже в привычной одежде поет про стереотипы, связанные с русской культурой.
Так, артист учит жителей своей страны некоторым словам, которые им пригодятся во время посещения России во время ЧМ-2018 – таких как туалет (во время этого момента показано, как президент РФ Путин сидит на унитазе), гол, чемпион (автор указывает не путать это слово с шампиньоном) и борщ.
Однако, по его убеждению, бельгийцам, прежде всего, стоит запомнить три слова на русском языке: «два», »водка» и »спасибо».
Кроме того, Уос объяснил, как в России играют в футбол, а также исполнил танец на Красной и Дворцовой площадях.