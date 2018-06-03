Дело об «убийстве» Аркадия Бабченко: Генерал назвал грубые ошибки СБУ и власти

В деле с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко есть много вопросов. И если СБУ не докажет контактов посредника с российским заказчиком преступления, то это будет позором как для правоохранительных органов, так и для имиджа Украины.

Об этом, а также о том, как поведение России выдало ее возможную причастность к подготовке покушения на жизнь журналиста, «Апострофу» рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун.

Наши правоохранительные органы уже официально заявили, что за последние годы было проведено 33 таких операции в Украине. Но на них никто не обращал внимания, потому что это были локальные операции, которые не вызвали такого резонанса в обществе. Понятно, что Бабченко – это медийная личность, у него много контактов за рубежом. Поэтому сразу последовала реакция мировых СМИ и международного сообщества.

Такая спецоперация была необходима СБУ, если правоохранительные органы ставили целью вывести на поверхность все действия, которые осуществлялись посредником. Хочу сказать, что подозреваемый (Борис Герман), который был задержан 30 мая, является посредником, а не заказчиком. Если следовать логике нашего следствия, то заказчик должен находиться именно в России. Другого в мировой практике не придумали.

Другое дело, что во время пресс-конференции (на которой журналистам показали «воскресшего» Бабченко) было больше политического пиара, чем юридических моментов. Сейчас надо набраться терпения и посмотреть, какие будут предоставлены доказательства. Хочу подчеркнуть, что это должны быть железобетонные доказательства, чтобы международное медиасообщество и наши западные партнеры восприняли это как победу украинских спецслужб, а не как очередной провал и пиар-акцию с непонятными мотивами.

Есть много вопросов. Одно из последних сообщений – что якобы Борис Герман был свидетелем по одному из дел СБУ, которое проходило в Одессе. Это обнародовал один из народных депутатов. Эти факты не добавляют доверия, поэтому ситуацию вокруг Бабченко надо разделять на три фактора.

Первый – СБУ и ее оперативники провели действительно блестящую операцию, которая вызвала восхищение у профессионалов, а у некоторых даже зависть. Второй – эту операцию сейчас пытаются использовать в политических целях, что недопустимо. И третий – что мы должны увидеть во время следствия. Я понимаю, что следствие не может все рассказывать, но если СБУ не докажет непосредственные контакты посредника с заказчиком из РФ, если мы не выйдем на какие-то конкретные фигуры, конкретную спецслужбу, то есть на того, кто мог заказать это убийство, то это будет позор как для правоохранительных органов, так для имиджа Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что это дело может длиться до года. А за год еще столько всего может произойти. Минимум состоятся выборы.

Об операции могли знать около 10 человек кроме оперативников. В этот круг лиц входили президент, генпрокурор, глава СБУ. Ситуация была неординарная, утечка информации была нежелательной, поэтому большой плюс, что было задействовано такое малое количество людей и не было утечки. Ошибка СБУ в том, что в таких случаях необходимо сообщать в МИД. И когда Луценко выступал, он признал это. То, что внутри страны проводится спецоперация, – это одно, но мы должны помнить о геополитике, чтобы не было удара по имиджу Украины.

Во-вторых, надо было определить круг партнеров, которых надо было попросить не комментировать эту тему до определенного периода. В дипломатических кругах прекрасно понимают суть таких «просьб». Политические ведомства тех или иных стран понимают, что здесь что-то происходит под контролем государственных органов, и вмешиваться или комментировать это пока не стоит. Возможно, у нас не было веры, что дипломатическая почта не будет перехвачена. Таким образом, не будет снивелирован тот эффект, который мы получили от России в первый день «убийства» Бабченко и на пресс-конференции, которая состоялась на следующий день. Их реакция как раз очень хорошо показала, что за этим возможным убийством могла стоять РФ. Реакция, которая поступала от них, говорит о том, что они фактически ожидали этого.

Что касается такой быстрой реакции со стороны МИД России. Обычно в министерствах, в частности иностранных дел, есть множество образцов, куда под какое-то событие дописывают месседжи/фамилии и быстро их публикуют. Но не стоит забывать, что Россия – это продолжение Советского Союза. Поэтому для согласования всех моментов надо много времени. Я бы акцентировал не столько на заявлении МИД, которое появилось, сколько на факте возбуждения уголовного дела Следственным комитетом РФ. Потому что по некоторым данным, уголовное дело было возбуждено за 7 минут, по другим – через 20 минут после того, как появилась первая новость о «смерти» Аркадия Бабченко. Это необычайная скорость – получить информацию, согласовать ее с руководством, зарегистрировать ее в определенных органах, найти следователя, который будет вести дело. Напомню лишь, что новость появилась уже поздно вечером.

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