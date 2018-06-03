Боксер Василий Ломаченко после операции будет восстанавливаться четыре месяца

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (на фото) рассказал о травме, восстановлении и предстоящем бое против Майки Гарсии.

«Удар, после которого получил травму, помогает мне при комбинациях. Всегда плечо хорошо работало в такие моменты, но я почувствовал боль и пришлось использовать все, что у меня осталось.

Четыре месяца продлится восстановление, потом я могу начать полноценные тренировки. Ожидается, что вернусь на ринг в декабре.

Было понятно сразу после МРТ, что придется взять паузу, дать покой плечу. Я воспринимаю эту травму, как часть большого спорта. Ты постоянно рискуешь получить повреждения, организм постоянно работает на полную – здесь нет ничего удивительного.

После такого периода вне ринга было бы глупо сразу же провести поединок с Гарсией. Я хотел бы бой против кого-то вроде Бельтрана, с ним будет проще, чем с Майки.

Я так же заинтересован в бою с Гарсией, как и вы. Этот поединок состоится, это лишь вопрос времени», – цитирует Василия Ломаченко latimes.com.

Ранее сообщалось, что в случае отсутствия осложнений, украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к бою в начале декабря.

Сразу после боя с Линаресом промоутер Василия Боб Арум сообщал о проведении следующего боя 25 августа, но теперь он отметил, что его клиент будет готов боксировать лишь 8 декабря.

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