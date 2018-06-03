Богуцкая: Не на камеру политики признаются, что государство мешает человеку развиваться

В частных разговорах политики уверены, что государство мешает человеку развиваться. Впрочем, когда речь идет о подписи за импичмент Президенту, они отвечают: «У вас своя свадьба, у нас – своя».

Об этом рассказала общественная активистка Лиза Богуцкая во время пресс-конференции в польском городе Перемышль. Прямую трансляцию вел телеканал ZIK.

Лиза Богуцкая прокомментировала идею отказа общества от бюрократических механизмов и запуска единой технологии блокчейн, которая позволит гражданам хранить информацию без ее уничтожения, подделки и удаления, голосовать через свой смартфон и вообще отказаться от парламента.

«Сейчас, когда начнется этот процесс, то граждане наконец почувствуют, что могут быть свободными людьми в своей стране. Часто, когда я бываю на различных телевизионных эфирах с различными представителями власти, то абсолютно все чиновники не на камеру признаются, что государство мешает человеку развиваться. На что я всегда отвечаю, что они и являются этим государством»,– отметила Богуцкая.

Общественная активистка напомнила, что недавно в парламенте собирали подписи за импичмент Президенту. Впрочем некоторые депутаты неоднозначно намекнули, что их это не касается.

«Некоторые депутаты на просьбу предоставить их подпись за импичмент Президенту отвечали: «У вас своя свадьба, у нас – своя». И становится очень обидно, когда слышишь такие слова.

К тому же, в своей книге депутат-беглец Онищенко прекрасно описывает всю коррупционную систему, как человек, который платил депутатам за «правильные» голосования. В частности, он рассказал, что сегодня в Украине продается все – законы, реформы, отдельные депутаты, фракции, и продается на годы вперед», – подчеркнула Богуцкая.

Следовательно, она заключает, что обществу совершенно не нужны механизмы, которые забирают у него свободу.

«Жить без парламента абсолютно реально. Раньше мы даже не могли себе представить, что внутри телефона будет банковская программа, с помощью которой можно будет рассчитаться в любом месте, или же перевести средства на другой счет, не посещая банк», – сравнила Лиза Богуцкая.

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