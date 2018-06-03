Боевики обстреляли рабочие бригады Донецкой фильтровальной станции

Боевики обстреляли рабочие бригады, которые пытались восстановить работу Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

«На Донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка противник прибег к активизации боевых действий. Объектами огня стали рабочие бригады, которые пытаются восстановить работу Донецкой фильтровальной станции», – подчеркнул он.

По словам спикера, противник вел огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. После вмешательства представителей ОБСЕ боевики из состава террористических группировок перенесли огонь по защитникам Авдеевки, сказал он.

Кроме того, было зафиксировано применение трех снайперских пар, которые открыли огонь по оборонцам шахты «Бутовка» и Авдеевской промзоны.

Как сообщалось, боевики 1 июня обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.