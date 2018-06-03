воскресенье, 3 июня, 2018, 19:25 Мир
Авария судна у берегов Туниса: Число жертв возросло до 35
Количество погибших в результате крушения судна, затонувшего у берегов Туниса, выросло до 35 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«По меньшей мере 35 человек погибли в результате аварии с лодкой, которая утонула возле южного берега Туниса. Еще 67 человек были спасены береговой охраной», – говорится в сообщении.
По словам чиновников, на борту всего находилось около 180 мигрантов.
Как сообщалось, у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами. Ранее была информация о как минимум 11 погибших.
По данным тунисского МВД, спасательная операция продолжается.
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