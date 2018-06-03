7 ранних признаков рака головного мозга

Хотя понятие рака мозга и является обобщенным термином для различных опухолей, их первые симптомы, несмотря на разницу, в большинстве случаев одинаковые, утверждают врачи.
Об этом говорится в материале сайта Новости Здоровья.
Медики назвали несколько симптомов, которые характерны для многих опухолей мозга. В составленный учеными список вошли:
Головная боль. Врачебная практика говорит о том, что в случае заболевания раком, головная боль появляется или усиливается во второй половине ночи или под утро. Также боль возникает при стрессах и физических нагрузках.
Головокружение. Если видимых причин для него нет, не медлите с обращением к врачу.
Рвота. Возникающая независимо от приема пищи рвота обязательно должна настораживать. Особенно если ей не предшествует тошнота. Другой опасный симптом – рвота, которая появляется после изменения положения головы.
Резкое похудение. Оно сопровождает все виды онкологии и связано с тем, что возникшее в организме злокачественное образование вызывает специфические нарушения в обмене веществ.
Плохое зрение. Мелькание «мушек» в утреннее время – один из характерных симптомов. Также может снизиться острота зрения.
Температура. Иммунная система, столкнувшись с раковыми клетками, пытается с ними бороться, в том числе – повышением температуры.
Судороги. Судорожные (эпилептические) припадки обязательно должны стать поводом для обращения к врачу. Особенно опасно, если первый эпизод случается без видимых причин в возрасте после двадцати лет.
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