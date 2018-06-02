Журналист рассказал, сколько денег «сливает» государственная лотерея за год

Компаний-операторов таких будто государственных лотерей три года назад было три: МСЛ, «Патриот» и УНЛ. Говорить о доли на рынке, который никто не способен просчитать – не совсем корректно. Но УНЛ точно была не самой большой. Затем в МСЛ и «Патриот» обнаружили российский капитал. У «Патриота» вообще владельцы финансировали российские военные программы. И обе эти компании попали под санкции.

Об этом в своем блоге «Итоги дна» рассказал Денис Бигус.

«А УНЛ после ряда конфликтов, перепродаж и местами просто «отжимов» попала к «бппшникам». И за три года стала, что логично, крупнейшей игровой компанией в стране. Вся схема построена, как пирамида. Вы хотите открыть новый салон игровых автоматов, онлайн-казино. Вы идете к ребятам из УНЛ, у которых есть лицензия. Они дают вам вывеску, где написано «государственная лотерея». И свой сервер. Вы вкладываетесь в помещение и компьютеры. И все – вы распространитель государственной лотереи. Один из тысяч», – рассказал Бигус.

По его словам часть того, что собирают в своем "казино на минималках", отчисляют владельцам лицензии. Весь объем этого игорного рынка оценивают в миллиард гривень.

«Миллиард кэша, уважаемые посетители этих заведений сливают... Не знаю, за возможность представить, что будка возле вокзала с пятью потрепанными компами это филиал «Тадж Махала», а баклаги дешевого пива – бокал мартини. Короче, факт заключается в том, что за этот набор иллюзий они понемногу сливают миллиард в год. И важный момент: государство, несмотря на государственность лотерей, по большому счету ниф*га не контролирует этот процесс», – отметил журналист.

Также он добавил, что государство видит ровно столько денег, сколько им захочет показать лотерейный оператор.

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