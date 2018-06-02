Итальянских инкассаторов ограбили на полтора миллиона евро

В Риме группа преступников ограбила фургон инкассаторов, похитив полтора миллиона евро.

Об этом пишет «Европейская правда».

Четверо вооруженных злоумышленников, одетых в маски, напали на группу инкассаторов, которые приехали в местный супермаркет, чтобы забрать выручку.

Грабители в жилетах с надписью «полиция» обезоружили трех инкассаторов и скрылись с деньгами на фургоне с иностранными номерами. Никто из инкассаторов и прохожих не пострадал. В городе объявили операцию по перехвату грабителей.

Полиция начала устанавливать блокпосты и применила вертолеты.

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