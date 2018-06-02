суббота, 2 июня, 2018, 21:25 Мир
Итальянских инкассаторов ограбили на полтора миллиона евро
В Риме группа преступников ограбила фургон инкассаторов, похитив полтора миллиона евро.
Об этом пишет «Европейская правда».
Четверо вооруженных злоумышленников, одетых в маски, напали на группу инкассаторов, которые приехали в местный супермаркет, чтобы забрать выручку.
Грабители в жилетах с надписью «полиция» обезоружили трех инкассаторов и скрылись с деньгами на фургоне с иностранными номерами. Никто из инкассаторов и прохожих не пострадал. В городе объявили операцию по перехвату грабителей.
Полиция начала устанавливать блокпосты и применила вертолеты.
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