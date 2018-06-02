В Украине женщины занимают до 30% выборных должностей, – Мари Йованович

В Украине сейчас от двадцати до тридцати процентов выборных должностей занимают женщины.

Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович на конференции депутаток и представительниц органов местного самоуправления «Женщины в политике: сила в единстве», –сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодня женщины составляют от 20% до 30% всех выборных должностей в Украине. Я не уверена, что мы, американские женщины, можем похвастаться тем же самым в США», – отметила дипломат.

Она, в частности, отметила, что в состав Верховной Рады нынешнего созыва входит рекордное в истории Украины количество женщин.

Посол отметила и широкое представительство женщин в местных советах, напомнив, что на местных выборах 2015 года 75% списков политических партий отвечали 30-процентной гендерной квоте.

В то же время Йованович подчеркнула, что, как и в любом другом обществе, женщины в Украине составляют около 50% населения, но их представительство в парламенте – лишь 12%, а в местных советах – около 20%.

Учитывая парламентские выборы, которые состоятся в 2019 году, дипломат призвала проводить активную «адвокационную кампанию» за принятие поправок к избирательному законодательству относительно необходимости соблюдения 30-процентной гендерной квоты в партийных избирательных списках.

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