В Турции запретили Uber

В пятницу, 1 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отныне в стране запрещена работа оператора такси Uber.

Глава Турции отметил, что в стране существует своя собственная система такси, которая только в одном Стамбуле насчитывает 18 тысяч такси, – передает Daily Sabah.

Несмотря на это, сторонники Uber в Турции сообщали, что у местных компаний был довольно низкий уровень сервиса.

Турция стала четвертой страной после Болгарии, Дании и Венгрии, в которых запрещен Uber.

Напомним, в ноябре 2017 года регуляторы Австралии, Великобритании, Сингапура и США обратились к американской компании Uber Technologies для расследования утечки данных 55 млн клиентов и 7 млн водителей по всему миру.

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