В Театре на Подоле в Киеве премьера «Орестеи» пройдет пять дней подряд

Под занавес сезона театры столицы приготовили премьерные спектакли, в основу которых положены как классические, так и современные произведения. Один из таких спектаклей – совместный проект Театра на Подоле и театра «Мизантроп», «Орестея», что базируется на мифах Эсхила и Еврипида. Сценическая версия – Ильи Мощицкого, композитор – Дмитрий Саратский. Показ спектакля пройдет с 20 по 24 июня.

Об этом пишет DT.UA.

«Языком современности заговорит античный миф, трансформируясь в высоко-интеллектуальное, эстетское полотно, с медитативно-гипнотическими погружениями в смыслы через красоту человеческого тела, его возможности и глубокие философские размышления. Современные технологии встретятся с современным человеком, чтобы создать новый современный миф под названием «Орестея», – обещают авторы проекта.

Среди исполнителей: Анна Тамбова, Елена Свирская, Екатерина Шенфельд, Игорь Матиив, Екатерина Вайвала, Артем Круглоу, Татьяна Теслюк, Полина Снисаренко и другие.

Кроме того, премьеры готовят также Национальный театр имени Франко («Война» и «Идиот»), Национальный театр оперетты («Аккомпаниатор»), Театр на Печерске («Бог резни»), театра «Дах» и «Practicum» («Повелитель мух») и Национальная опера Украины («Юлий Цезарь»).

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