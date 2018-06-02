В США около 200 человек отравились салатом с кишечной палочкой, пятеро – умерли

В 35 штатах США около 197 человек пострадали из-за зараженного салата-латука, по меньшей мере пять человек погибли.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, из них 89 человек были госпитализированы. Как отмечается, причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой. При этом, по словам экспертов, вегетационный период салата-латука закончился около шести недель назад. Однако сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.