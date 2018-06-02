live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
2 июня, суббота
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
2 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
2 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 2 июня, 2018, 0:16 Общество
В Швейцарии создали «нервы» для роботов

Инженеры из Швейцарии создали гибкое волокно, которое может передавать электронные сигналы и реагировать на давление.

Благодаря ему разработчики планируют предоставлять роботам чувство осязания, которое крайне важно при взаимодействии с объектами, – сообщает EPFL.

Разработку представили инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Они создали гибкое и эластичное волокно, внутри которого расположены несколько десятков рядов электродов.

Волокно может реагировать на давление, сгибания и повреждения. Синтетический «нерв» может даже различать силу нажатия, благодаря тому, что тактильные электроды расположены на разной глубине.

Разработчики уже подали патент на технологию и надеются, что робототехники заинтересуются их разработкой. Ученые уверены, что их материал можно будет использовать в других сферах. Например, в умной одежде или портативной электронике.
наукаШвейцариятехнологии
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-02 01:51 :41