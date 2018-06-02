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суббота, 2 июня, 2018, 21:41 Курьезы
В сети смеются над классическим «русским бунтом»

Жители российского Екатеринбурга, которые купили у мошенников квартиры в несуществующей 9-этажке, устроили митинг. На мероприятие вышли около двух десятков человек. А чтобы президент РФ Владимир Путин услышал их просьбы, участники стали на колени.

«Господин президент, помогите нам», – сказали они хором.

Стоит отметить, что эта акция активно обсуждается в сети.

«Вот же народишко. Заметьте: они абсолютно уверены в действенности рецепта: главное – стать на колени и начать умолять, тогда господин точно поможет, а жить станет легче и проще. Если при этом покорнейше протягивать господину нагайку, в перспективе ждет настоящее незамутненное счастье, доступное только высокодуховным скрепостанцам ", – пишет в Telegram политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Бабушка слева сбоку халтурит», «Плохо просите! Лбом в землю бейте, может поможет», «Следующим этапом бунта будут прямые угрозы с колен», «ты им ракету, ты им городов, ты им чемпионат с олимпиадой, а они станут на колени и бастуют», – также пишут в сети.
РоссияКурьезыбунты
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