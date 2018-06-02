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суббота, 2 июня, 2018, 20:17 Мир
В России задержали трех активистов с плакатами в поддержку Сенцова и украинским флагом

В субботу, 2 июня, в Санкт-Петербурге под зданием Петроградского районного суда задержали троих активистов, которые держали украинский флаг и плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Активистов Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асаны Мумджи задержали у здания Петроградского суда, где должен состояться суд над активистом «Демократического Петербурга» Всеволодом Нелаевым.

Правоохранители задержали всех троих за «нарушение федерального закона о публичных мероприятиях».

Фото: ОВД-Инфо
Фото: ОВД-Инфо

По информации источника, Всеволод Нелаев был задержан 1 июня во время пикета в поддержку Сенцова. Но причиной задержания стало участие Нелаева в первомайском шествии.

Задержанных доставили в отдел полиции Петербурга. Смирнову отпустили из полиции без составления протокола, а другие остались в отделе. На них составляют протоколы по факту повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

 
РоссиямилицияОлег Сенцовмитинг
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