В некоторые регионы Украины в субботу придут дожди с грозами

В Украине в субботу, 2 июня, ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, лишь на западе страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Gismeteo.

«В северных, центральных и восточных областях температура воздуха в ночные и утренние часы составит +8...+14° С, днем столбики термометров будут находиться в пределах +20...+22° С, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черниговской областях прогнозируется до +25...+27° С», – говорится в сообщении.

На западе страны ночью ожидается +13...+17° С, днем воздух максимально прогреется до +26...+28° С, а в южной части ночью температура воздуха составит +12...+17° С, днем воздух прогреется до +21...+25° С, прогнозируют синоптики.

В Киеве установится солнечная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток составит +12...+25° С.

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