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суббота, 2 июня, 2018, 11:14 Экономика
В Минфине анонсировали мобильное приложение для оплаты налогов

Министерство финансов разрабатывает мобильное приложение для оплаты налогов через телефон.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время встречи с бизнесом, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, эта инициатива реализуется в рамках проекта Министерства финансов «Налоги Просто».

«Автоматизация процессов в сфере налогообложения и перевода админуслуг в онлайн – это полная трансформация работы Государственной фискальной службы. Часть из них реализуется в рамках проекта «Налоги Просто», – сказал министр.

 
налогиМинистерство финансов Украины
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2018-06-02 15:36 :51