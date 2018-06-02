В Каменецкой крепости археологи нашли уникальные захоронения

На территории Старого замка в Каменце-Подольском археологи обнаружили два женских погребения времен Киевской Руси.

Об этом сообщила пресс-служба Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника на странице в Facebook.

«Продолжаются раскопки на территории Старого замка. В пределах фундаментов обнаружены остатки двух захоронений, предварительно относящихся к концу XII – первой половине XIII века. В погребении найдены 10 височных колец. Работы продолжаются», – говорится в сообщении.

Как отметили представители музея, сейчас на территории крепости проводятся археологические исследования на месте расположения церкви Покрова Богородицы XIV-XVII вв. и костела святого Станислава кон. XVI – нач. XIX века.

«Третий день раскопок в крепости и имеем женское захоронение времен Киевской Руси... Именно так, в середине замкового двора... П.С. рядом уже есть второе.... П.С.С. похожее кладбище...», – прокомментировал находку на своей странице в Facebook директор Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Височные кольца, обнаруженные в захоронении, – это женские украшения, которые крепятся обычно возле висков. Их носили по одному или по несколько пар сразу. Это наиболее характерное украшение славянских женщин. Различные племена имели свои особые формы. Кольца подвешивали на лентах или ремешках к головному убору, иногда втыкали в ленту или ремешок, иногда крепили непосредственно в волосах или продевали в мочку уха. Их делали из серебра, бронзы, меди.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.