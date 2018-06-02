В «ДНР» серьезная потеря: На Донбассе ликвидирован заместитель командира взвода морпехов «Воля»

На Донбассе бойцы Операции объединенных сил (ООС) ликвидировали «крупную шишку» оккупанта – заместителя командира взвода Владимира Половинкина.

О потерях в рядах оккупантов сообщил в Twitter аккаунт NecroMancer.

Подробностей ликвидации Половинкина с позывным «Воля» не очень много. Известно, что убит он был 27 мая.

Стоит отметить, что Половинкин есть в базе украинского портала «Миротворец». По их данным, он занимал должность командира взвода 6-й роты 9-го ОШМСП (отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты) 1-го АК террористической «ДНР». Оккупант присвоил ему звание «сержант».

Кроме Половинкина, по данным соцсетей, в тот же день, 27 мая, был уничтожен и какой-то «лейтенант» с позывным «Карась». Имя боевика пока не обнародовано, но есть фотография.

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