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суббота, 2 июня, 2018, 11:44 События
В «ДНР» серьезная потеря: На Донбассе ликвидирован заместитель командира взвода морпехов «Воля»

На Донбассе бойцы Операции объединенных сил (ООС) ликвидировали «крупную шишку» оккупанта – заместителя командира взвода Владимира Половинкина.

О потерях в рядах оккупантов сообщил в Twitter аккаунт NecroMancer.

Подробностей ликвидации Половинкина с позывным «Воля» не очень много. Известно, что убит он был 27 мая.

Стоит отметить, что Половинкин есть в базе украинского портала «Миротворец». По их данным, он занимал должность командира взвода 6-й роты 9-го ОШМСП (отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты) 1-го АК террористической «ДНР». Оккупант присвоил ему звание «сержант».

Кроме Половинкина, по данным соцсетей, в тот же день, 27 мая, был уничтожен и какой-то «лейтенант» с позывным «Карась». Имя боевика пока не обнародовано, но есть фотография.
донбассДНРроссийские террористыгруз-200
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2018-06-02 15:36 :54