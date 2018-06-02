live
Aнонси
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
2 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
2 июня, суббота
Гурт «Rockoko» в програмі «Гараж». Дивіться 2 червня, о 23:00!
Гурт «Rockoko» в програмі «Гараж». Дивіться 2 червня, о 23:00!
2 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 2 июня, 2018, 12:16 Львов
В Брюховичах строитель провалился между этажами: помогали спасатели и медики

Вчера в Брюховичах вблизи Львова с третьего на второй этажа упал строитель. На помощь прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

1 июня в 17.37 в Службу спасения ГСЧС поступило сообщение, о том что в пос. Брюховичи на вул. Вересковая, во время проведения строительных работ на частном дворе упал с третьего на второй этаж мужчина, 1999 года рождения.

Из-за полученных травм потерпевший не мог самостоятельно спуститься и нуждался в медицинской помощи. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части пос. Брюховичи. Пожарно-спасательным отделением на носилках и с помощью спасательного оборудования пострадавший был спущен и передан работникам скорой медицинской помощи.

 
ГСЧСнесчастный случайБрюховичискорая помощь
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-02 15:36 :40