В Брюховичах строитель провалился между этажами: помогали спасатели и медики

Вчера в Брюховичах вблизи Львова с третьего на второй этажа упал строитель. На помощь прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

1 июня в 17.37 в Службу спасения ГСЧС поступило сообщение, о том что в пос. Брюховичи на вул. Вересковая, во время проведения строительных работ на частном дворе упал с третьего на второй этаж мужчина, 1999 года рождения.

Из-за полученных травм потерпевший не мог самостоятельно спуститься и нуждался в медицинской помощи. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части пос. Брюховичи. Пожарно-спасательным отделением на носилках и с помощью спасательного оборудования пострадавший был спущен и передан работникам скорой медицинской помощи.

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