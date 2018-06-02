Ученые развеяли мифы относительно холестерина

Держите руку на пульсе новейших исследований и лабораторных открытий, чтобы узнать о том, как на самом деле холестерин влияет на наше здоровье и как сократить риск возможных сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает ukrhealth.

Миф 1: «Плохой» холестерин – главный показатель риска

Холестерин – это целая коллекция разнообразных липидов: есть ЛВП (HDL, «хорошие» липопротеины высокой плотности), есть ЛНП (LDL, «плохие» липопротеины низкой плотности, которые при взаимодействии с другими субстанциями образуют жировые отложения на стенках сосудов), и есть триглицериды (повышают риск развития острого воспаления) поджелудочной железы). Получается, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, следует остерегаться двух последних видов холестерина? Не совсем так. Для женщин пониженный уровень «хорошего» холестерина значительно опаснее повышенного уровня «плохого». Безопасная граница ЛНП варьируется от индивида к индивиду. Для здорового, некурящего человека без семейной истории подобных заболеваний лимит «плохого» холестерина находится на отметке 160 мг в день, а для женщины с многочисленными риск-факторами этот уровень не должен превышать 100 мг в день. И поскольку наше тело нуждается в «хорошем» холестерине, чтобы бороться с воспалениями и «плохим» холестерином, рекомендуемая дневная норма ЛВП составляет 50-60 мг в день.

Барбара Робертс, доктор медицинских наук, директор Центра женского здоровья сердца в Род-Айленде.

Миф 2: Холестерин из продуктов «забивает» сосуды

Недавние исследования более или менее опровергли распространенную теорию о том, что холестерин, содержащийся в куриных яйцах, креветках и некоторых других продуктах непосредственно откладывается в сосудах. На самом деле, яичные желтки богаты омега-3 жирными кислотами, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца. Поэтому, вместо того, чтобы сокращать потребление яиц, полезнее уменьшить потребление насыщенных жиров, которые содержатся во всем, начиная от говядины и заканчивая сырами, и заставляют печень вырабатывать «плохой» холестерин. Проверяйте этикетки на продуктах и старайтесь не превышать дневное потребление насыщенных жиров (16 г в день).

Трейси Стивенс, главный врач Медицинского центра женского здоровья сердца Saint luke's Muriel I. Kauffman'women's Heart Center

Миф 3: Физические упражнения помогают сократить «плохой» холестерин

Если содержание жиров в вашем организме далек от идеального, велика вероятность, что ваш врач пропишет вам физические нагрузки: исследования подтверждают, что 40-минутные умеренные занятия аэробикой в день могут снизить содержание триглицеридов и повысить уровень ЛВП. Однако для женщин ключом к решению проблемы является терпение, поскольку для достижения равных результатов им приходится заниматься фитнесом дольше, чем мужчинам. В одном исследовательском исследовании мужчины тренировались 3 месяца, чтобы достичь хорошего уровня ЛВП, в то время как женщинам понадобилось 6 месяцев для достижения таких же результатов. Но не спешите расстраиваться: в любом случае занятия фитнесом помогут вашему сердцу, наладив кровяное давление и взяв под контроль лишний вес.

Ника Голдберг, главврач Центра женского здоровья NYU Langone Joan H. Tisch Center for women's Health, Нью-Йорк.

Миф 4: Нормальный уровень холестерина в молодости гарантирован вам на всю жизнь

Ваш уровень холестерина может существенно измениться ближе к зрелому возрасту, поскольку общий объем холестерина и триглицеридов, как правило, увеличивается после менопаузы, даже при правильной диете и активном образе жизни. Проверяйте уровень холестерина каждые 3 года.

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