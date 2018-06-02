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суббота, 2 июня, 2018, 13:39 Мир
Трамп выразил неоднозначное впечатление от встречи Лаврова с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 31 мая. Но он также выразил надежду на то, что она может иметь и положительные последствия.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, информирует «Новое время».

«Мне не понравилась вчерашняя российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча», – сказал Трамп.

В то же время, по его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия от данной встречи будут положительными.

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Северную Корею и провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

 
Дональд ТрампСергей ЛавровКим Чен Ын
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2018-06-02 15:36 :21