Теплый музыкальный июнь во Львовском органном зале

Июнь во Львовском органном зале станет месяцем его музыкального величества органа. 5 июня орган костела Св. Магдалины празднует свой юбилей. Именно поэтому весь месяц будет посвящен этому инструменту, который живет в стенах Органного зала уже 85 лет. Из 20 концертов, которые состоятся в июне, 10 – органные. Также поклонников и поклонниц классической музыки ждут нежные звуки валторн, альта, фортепиано и флейты.

Лето ворвется в город с неповторимыми звуками арфы, клавесина, флейты и блок-флекты от коллектива из Австрии «AIRBORNE EXTENDED».

Уже 2 июня это приподнятое настроение подхватит знаменитая хоровая капелла Галичины «Трембита», которая исполнит духовные сочинения в память патриарха Любомира Гузара.

6 июня слушательницы и слушатели смогут насладиться необычным сочетанием валторны и органа.

9 июня ценителей музыки ждет подарок от львовского скрипача, который учится в США, Ореста Смовжа. Вместе с Ukrainian Festival Orchestra и альтистом Сергеем Гаврилюком под руководством дирижера Ивана Остаповича он сыграет концерт под названием «Бузони. Лист. Уолтон».

14 июня будет звучать классика флейтового репертуара от Романа Иевского.

17 июня традиционный органный ланч соединит голос баритона Владислава Тлуща и органное сопровождение Надежды Величко.

Музыка далекого Севера будет звучать в Органном зале 17 июня - во Львов приедут хор и оркестр шведского университета Мальме.

21 июня на сцене Органного зала будут звучать альт и фортепиано.

23 июня состоится грандиозное возвращение скрипачки с мировым именем Мидори Гото, которая вместе с Ukrainian Festival Orchestra сыграет скрипичный концерт Роберта Шумана.

Знаменитые «Времена года» Вивальди в этом месяце будут собирать овации 24 июня.

А 28 июня слушателей будет волновать непревзойденная музыка известного композитора Альфреда Шнитке.

Июнь будет богатым концертами солисток Органного зала Надежды Величко и Елены Мацелюх. Их в этом месяце будет аж 10.

3, 6, 8, 16 и 22 июня с сольными концертами выступит органистка Надежда Величко. В ее исполнении прозвучат мистические органные произведения, подборка шедевров органной музыки и концерт чакон и пасакалий.

7, 10, 15, 24 и 29 на органе будет играть Елена Мацелюх. Она подарит слушателям органные токкаты, произведения Й.С. Баха Веймарского периода и концерт-посвящение великому мастеру органа Аристиду Кавае-Колю.

Приглашаем на по-настоящему теплый музыкальный июнь во Львовский органный зал!

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