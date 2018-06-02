Спикер ВР встретился с Иерусалимским патриархом, а экс-президенты – с лидером Чехо-Словацкой церкви

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время пребывания с официальным визитом в Израиле, встретился с иерусалимским патриархом Феофилом ІІІ, а бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма посетили предстоятеля Церкви Чешских земель и Словакии митрополита Ростислава.

Об этом сообщает «Эспрессо».

В начале встречи, которая состоялась 29 мая 2018 года, патриарх Феофил III был очень тактичен, осторожен и умерен в высказываниях. Поздравив спикера и депутатов, первоиерарх напомнил об особой роли иерусалимской церкви, ведь именно отсюда пошло христианство.

Вместе с тем, патриарх Феофил III с пониманием относится к проблемам украинцев.

«Мы должны различать политическое лидерство и моральные наставления. Политики рассматривают вопрос в своей плоскости, духовные лидеры должны полагаться на мудрость и вдохновение Духа Божьего. Наша задача помогать единству, а не то, чтобы возникала разница между государством и церковью», – сказал патриарх.

Как отмечается, переговоры украинского спикера и иерусалимского патриарха вместо запланированных 50 минут длились больше часа. По окончании все выглядели довольными и улыбающимися.

При этом Парубий отметил, что иерусалимский патриарх признает право православных народов на свою независимую церковь.

А 30 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма (вместе с Виктором Ющенко они в начале мая подписали совместное заявление по поводу важности образования поместной церкви) посетили предстоятеля Церкви Чешских земель и Словакии митрополита Ростислава, сообщает официальный сайт Пряшевской епархии. Во встрече также принимали участие экс-президент Словакии Рудольф Шустер, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Словакии Юрий Мушка и почетный консул Украины в Словакии Станислав Обицки.

Большая часть разговора была посвящена истории православной церкви в Украине, а также сложной социально-религиозной ситуации в стране. Президенты передали митрополиту Ростиславу пожелания 12 млн православных верующих о создании автокефальной православной церкви в Украине.

Глава чешской церкви заявил, что любое вмешательство со стороны представителей государственной власти в вопросы религии является неприемлемым в демократическом обществе.

«Раскол, возникший вследствие человеческого эгоизма может быть вылечен только через покаяние и возвращение в церковь», – подчеркнул митрополит. Он считает, что новая автокефалия должна иметь всеправославный консенсус.

В конце встречи митрополит Ростислав выразил надежду, что сложная церковная ситуация в Украине будет решена таким каноническим способом, чтобы это не спровоцировало ухудшение и без того напряженной общественно-политической ситуации в стране.

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