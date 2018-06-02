Специалисты посоветовали шесть лучших продуктов для повышения работоспособности мозга

Исследователи составили список здоровых продуктов, которые стимулируют активность мозга и помогают ему не «спать». Нехватка полезных питательных веществ способствует развитию неблагоприятных процессов в нейронной системе и может стать причиной болезни Альцгеймера, считают представители науки.

Об этом сообщает ukrhealth.

Кофе. Кофеин блокирует вещество аденозин, который вызывает усталость и желание поспать, и способствует повышению концентрации внимания. Однако кофеин также известен своей способностью вызывать привыкание, так что кофе лучше не пить более двух чашек в день.

Орехи. Мозг очень «любит» продукты с высоким потенциалом энергии. Орехи – один из самых здоровых представителей такой пищи: в них много пищевых волокон, витаминов и белка, это идеальная зарядка для мозга. Магний в составе орехов защищает от перенапряжения.

Красная рыба. По словам ученых, у людей, которые регулярно употребляют рыбу, в головном мозге содержится больше серого вещества по сравнению с теми, кто ест ее редко. Серое вещество отвечает за качество памяти. Красная рыба (как и любая жирная) содержит омега-3 жирные кислоты, которые используются мозгом для создания новых нейронов и нервных клеток.

Тыквенные семечки. Источник магния, железа и цинка – самых необходимых мозгу микроэлементов для осуществления когнитивных функций.

Шоколад. Темный шоколад с высоким содержанием какао (более 70%) улучшает память.

Куркума. Антиоксидант куркумин поддерживает сопротивление старения клеток мозга и способствует выработке дофамина и серотонина – веществ, которые помогают бороться с депрессией.

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