Специалисты дали десять лучших советов для укрощения голода

Переход на здоровое питание может показаться нелегким, если человек легко позволял себе употреблять раньше все вредное и калорийное. Новый режим урезания калорий может показаться организму, привыкшему к большому количеству пищи, крайне некомфортным. В этом случае он начнет выпускать сигналы голода, которые заставляют набрасываться на жир и сахар.

Об этом сообщает ukrhealth.

Как же быть? Тем, кто твердо намерен сделать свое питание здоровым и с его помощью сбросить вес, специалисты рекомендуют набраться терпения. По словам диетолога и врача Виктории Болбат период перестройки при смене питания и отказа от вредных продуктов может занять три месяца. Все это время важно наблюдать за всем, что связано с употреблением пищи. Многие в таких обстоятельствах с удивлением осознают, что имеют привычку заедать свои эмоциональные проблемы.

«В 95% случаев ожирение – это психосоматическое заболевание, и переедание здесь маскирует более серьезные эмоциональные состояния», – отметила в связи с этим врач-психотерапевт Татьяна Романовская.

Эксперты не рекомендуют практиковать жесткие ограничения в калориях. По словам Романовской, компульсивное (неконтролируемое) переедание часто начинается с резких запретов на какую-то еду и стремление выдержать строгую диету.

Что же делать, если возникает голод? При возникновении физиологического голода нужно есть, отвечают диетологи. В первую очередь, белок – этот нутриент обладает самой высокой способностью насыщать. Количество белка должно составлять примерно 1 г на кг массы тела.

Также в рационе должно быть больше фруктов и овощей, круп (все это источники клетчатки). Но увлекаться лишь растительной пищей не стоит.

«Питаясь одними овощами, вы просто будете хотеть есть с набитым животом. Это случай, когда объема в питании много, а энергетической ценности, полученной из пищи, очень мало. Организм будет требовать свое. Но в любом случае, дополнительное количество клетчатки поможет в работе пищеварительного тракта, выведет излишки жиров и холестерина, выровняет инсулиновый профиль за счет более равномерного всасывания питательных веществ и обеспечит питанием кишечную микрофлору», – пояснила диетолог Виктория Болбат.

Ешьте в том числе жир, – хороший, что содержит омега-3. Его источники – льняное масло, рыба, авокадо.

Что еще?

Уменьшите количество «быстрых» углеводов. Эти вещества стимулируют выработку инсулина и вызывают чувство голода независимо от того, наполнен ли желудок. «Быстрые» углеводы в большом количестве содержатся во всех видах готовых кондитерских и мучных изделий.

Избегайте соли. Многие часто путают чувство голода и жажды. Соль заставляет чувствовать жажду, которую человек может ошибочно принимать за чувство голода.

Ешьте шоколад. Только темный, с содержанием какао не ниже 70%. Наличие шоколада психологически успокаивает в ситуации отказа от вредных сладостей. Его употребление очень быстро дает ощущение сытости, достаточно нескольких кусочков.

Избегайте алкоголя. Алкоголь – это «пустые» калории плюс стимуляция аппетита. Легкое опьянение побуждает употреблять большие порции еды, чего не происходит с трезвым человеком.

Будьте активны. Любая активность физического характера повышает уровень адреналина в организме и понижают чувство голода.

Пейте воду. Вода – одно из лучших средств сохранить здоровье и избавиться от чувства голода. Питьевая вода выводит из организма токсины, а также наполняет желудок. Попробуйте выпивать по одному стакану перед каждым приемом пищи.

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