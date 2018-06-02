SaveOlegSentsov: На Майдане проходит акция в поддержку Олега Сенцова

В Киеве на Майдане проходит акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.
Лозунг акции – #SaveOlegSentsov, – сообщает Укринформ.
Ранее сообщалось, что в 71 городе мира пройдет акция в поддержку Олега Сенцова.
Напомним, украинский режиссер и политический узник Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.
31 мая украинский политзаключенный в РФ Александр Кольченко, приговоренный по тому же делу, объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
В четверг в Европарламенте состоялся флеш-моб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, в котором приняли участие европарламентарии, представители Постоянного представительства Украины при СЕ, украинцы, которые работают в евроучреждениях в Страсбурге, а также представители украинской общины.