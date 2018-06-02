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суббота, 2 июня, 2018, 22:30 Курьезы
Самолет вынужденно сел в Португалии из-за «ароматного» пассажира

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на Канары, совершил вынужденную посадку в португальском городе Фару через «невыносимую вонь» от пассажира.

Об этом пишет издание «Европейская правда».

«Складывалось впечатление, что он не мылся по крайней мере несколько недель», – отметил один из очевидцев, который находился на борту. По его словам, запах был «невыносимым». Несколько пассажиров от запаха упали в обморок, а кое-кого даже стошнило, утверждает очевидец.

Пилот решил посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Представители Transavia Airlines заявили, что самолет приземлился «по медицинским причинам». В аэропорту мужчину встретили медики, а пострадавшим от его запаха оказали помощь.
Португалиясамолетпассажир
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2018-06-03 01:45 :03