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суббота, 2 июня, 2018, 20:00 Мир
Приняло присягу новое правительство Каталонии, одобренное в Мадриде

Новое правительство Каталонии приняло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

 

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Правительство во главе с Кимом Торрой, близким соратником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, вступило в силу в тот же день, когда присягу принес и новый премьер Испании Педро Санчес. Санчес ранее высказывался за диалог с Каталонией, однако отвергал идею любого референдума о независимости.

Предшественник Санчеса Мариано Рахой ввел прямое управление в Каталонии после провозглашения парламентом независимости региона.

Согласно Конституции Испании, прямое управление завершается автоматически с появлением действующего регионального правительства в Барселоне.

Как сообщалось, новое региональное правительство Каталонии, в которое не вошли политики, находящиеся в тюрьмах или бежавшие за границу, получило утверждение центральной власти в Мадриде.

 
сепаратизмИспанияКаталония
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