Правительство должно осуществить системный пересмотр внешнеторговой политики, – эксперт

Для создания устойчивых предпосылок преодоления системных дисбалансов во внешней торговле необходимо создать экспортно-кредитное агентство, упростить процедуры торговли, а также пересмотреть таможенно-тарифные обязательства Украины.

Об этом сказал Игорь Гужва, д.э.н., эксперт Центра развития рыночной экономики CMD Ukraine, – пишет DT.UA.

Объемы отечественного импорта значительно превышают объемы экспортных поставок. По данным НБУ, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2017 году составил 9,37 млрд долл. При этом на экспорт из Украины идут в основном сырье (зерно, железная руда) и продукция первичной обработки (черные металлы, подсолнечное масло), тогда как около половины импорта – готовая продукция конечного потребления.

Игорь Гужва считает, что сейчас одной из ключевых задач правительства должен стать системный пересмотр внешнеторговой политики. Так, в рамках системы соглашений ВТО существует огромный арсенал инструментов и механизмов формирования торговой политики.

По мнению эксперта, для создания устойчивых предпосылок преодоления системных дисбалансов во внешней торговле необходимо создать экспортно-кредитное агентство, упростить процедуры торговли, а также пересмотреть таможенно-тарифные обязательства Украины.

«Говоря о профессионализме формирования и реализации внешнеторговой политики, непременно важно сделать акцент на проблеме кадрового обеспечения. На фоне низкой мотивации привлечения квалифицированных кадров к государственной службе в Украине фактически отсутствует специализированная подготовка кадров в сфере международной торговли», – подчеркнул эксперт.

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