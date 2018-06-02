Порошенко впервые за 22 года осуществит официальный визит в Испанию

2-4 июня Президент Украины Петр Порошенко посетит Королевство Испания с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава Украинского государства встретится с Королем Испании Фелипе VI, новоназначенным Премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Во время визита Президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо.

Визит Главы Украинского государства станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Это первый за последние 22 года официальный визит Президента Украины в Испанию.

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