Пластиковые бутылки оказались более опасными, чем считалось, – ученые

Химикат стирол, широко применяемый в производстве изделий из пластика, признан наиболее опасным веществом с точки зрения его канцерогенного потенциала. Вывод о том, что этот химикат способен вызывать рак, подтвержден результатами двух масштабных исследований, сообщается в пресс-релизе Орхусского университета (Дания).

Об этом сообщает ukrhealth.

За последние 40 лет наукой не было представлено ни одной обоснованной мысли о том, насколько стирол опасен в плане риска онкологических болезней у человека. Сейчас такая мысль прозвучала. Две научные группы под руководством профессора Орхусского университета Хенрика Колстада провели исследование, которое завершилось вердиктом специалистов о том, что стирол как химическое вещество должно быть переведено из разряда «возможно канцерогенного» в разряд «скорее всего канцерогенного».

В частности, на первом этапе исследований ученые проанализировали данные более чем 73 тысяч человек, которые работали на производстве в условиях контакта со стиролом. Исследователи обнаружили, что воздействие стирола на человеческий организм в течение 15 лет в два раза повышает риск развития острого миелоидного лейкоза (вид рака крови).

На втором этапе исследований (отчет о нем опубликован в журнале Occupational and Environmental Medicine), изучение и анализ данных о влиянии стирола на организм людей привели к выводу о том, что длительный контакт со стиролом повышает риск еще одного редкого вида рака – синоназальной аденокарциномы (опухоль в полости носа).

Предыдущие исследования свидетельствовали, что наиболее вредными компонентами пластика являются химические субстанции бисфенол S и бисфенол A. Имеются данные о том, что эти вещества оказывают негативное влияние на гормональное производство организма и фертильность, провоцируют развитие нарушений жирового метаболизма и процессов, которые ведут к онкологии.

Также было доказано, что химикаты, содержащиеся в пластике, способны переходить в пищу и жидкости, которые хранятся в пластиковых бутылках и контейнерах.

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