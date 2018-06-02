Обнародованы правильные ответы ЗНО-2018 по английскому языку

Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по английскому языку. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе «Предметы ЗНО/Английский язык/Правильные ответы».

Об этом сообщают на сайте Украинского центра оценивания качества образования

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по английскому языку состоится 14 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по английскому языку, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Схема оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по английскому языку, утвержденная на заседании предметной профессиональной комиссии по английскому языку при Украинском центре оценивания качества образования, будет обнародована в разделе «Предметы ЗНО/Английский язык/Правильные ответы» 5 июня.

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