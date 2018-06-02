Новый премьер Испании Педро Санчес принял присягу

Новый премьер Испании Педро Санчес принял присягу и официально приступил к работе главы правительства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Торжественная церемония состоялась в 11.00 по местному времени в присутствии короля Испании.

Первым, кто поздравил нового премьера, был его предшественник Мариано Рахой, который пожал Санчесу руку и сказал: «Успехов».

Как отмечается, Педро Санчес стал первым премьером в истории демократической Испании, который принял присягу при отсутствии традиционных католических символов – Библии и распятия.

Напомним, накануне парламент Испании выразил недоверие правительству Мариано Рахоя.

Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя, который находился на посту с конца 2011 года, в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей «Народной партией».

Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую "Народную партию".

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