суббота, 2 июня, 2018, 22:46 Мир
Неизвестный заплатил за право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом $ 3,3 миллиона
Право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом продано на онлайн-аукционе eBay за $ 3,3 млн.
Как сообщают западные СМИ, победитель розыгрыша пожелал остаться анонимным, передает УНИАН со ссылкой на kommersant.ru.
Стоимость обеда с Баффетом стала третьей за историю розыгрыша.
Миллиардер разыгрывает право обеда с ним ежегодно и встречается с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.
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