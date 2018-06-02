Неизвестный заплатил за право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом $ 3,3 миллиона

Право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом продано на онлайн-аукционе eBay за $ 3,3 млн.

Как сообщают западные СМИ, победитель розыгрыша пожелал остаться анонимным, передает УНИАН со ссылкой на kommersant.ru.

Стоимость обеда с Баффетом стала третьей за историю розыгрыша.

Миллиардер разыгрывает право обеда с ним ежегодно и встречается с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

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