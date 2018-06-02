суббота, 2 июня, 2018, 19:12 Экономика
НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России
Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую купюру – 100 рублей.
Как сообщает UBR со ссылкой на телеграмму НБУ, вместе с ней запретили памятные монеты в 3 рубля, – передает УНИАН.
Полимерную банкноту 100 рублей, выпущенную неделю назад и посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA, запретили, поскольку на ее оборотной стороне в форме мяча зеленым цветом показана территория РФ вместе с оккупированным Крымом.
Памятную монету в 3 рубля, запущенную в обращение еще 15 марта 2018 г., запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в г. Симферополь, также на территории Крымского полуострова,
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