Названа причина нагнетания Кремлем истерии вокруг войны на Донбассе

Российская пропаганда разгоняет истерию вокруг войны на Донбассе для запугивания россиян.

Об этом «Апострофу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, данные действия направлены исключительно для внутреннего потребления, а используются для отдельных целей власти.

«Между башнями Кремля сейчас наблюдается период безумной турбулентности, идет раскол элит, который может привести к дворцовому перевороту даже до начала чемпионата мира в России. Поэтому нужно максимально запугать общество, ведь чем страшнее жить, тем спокойнее люди себя ведут, меньше выходят из дома и больше доверяют новостям из телевизора», – отметил эксперт.

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