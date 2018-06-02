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суббота, 2 июня, 2018, 18:57 Спорт
Матч Албания – Украина будет судить француз Франсуа Летексьє

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на товарищеском поединке футбольных сборных Албания – Украина, который состоится во французском Эвиане завтра, 3 июня.

Главным рефери назначен 29-летний француз Франсуа Летексьє. На линиях ему будут помогать соотечественник Сириль Муньер и швейцарец Рафаэль Цедер, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что матч Албания – Украина начнется в 17:00 по киевскому времени на стадионе «Камиль Фурнье» во французском городе Эвиан.

 
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