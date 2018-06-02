Луценко рассказал, как Герман отреагировал на то, что Бабченко живой

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о реакции подозреваемого Бориса Германа на слова о том, что российский журналист Аркадий Бабченко живой.

Об этом Луценко рассказал в эфире Радио НВ.

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты. Когда Германа задержали на улице, то потом пришлось долго ждать прибытия его адвокатов.

«Адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: «Ну что, как всегда, по торговле оружием?». Потому что господин Герман имеет несколько дел – открытых, закрытых – по торговле оружием. Он говорит: «Ну да, конечно, по торговле оружием». Он (адвокат) говорит: «Извини, задержались, потому что там такой дурдом – журналист, которого убили, оказался жив». И тут господин Герман белеет, говорит: «Мне конец», – рассказал генеральный прокурор.

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