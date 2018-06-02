Леся Цуренко вышла в четвертый круг – 1/8 финала – теннисного турнира Roland Garros-2018

Вторая «ракетка» Украины Леся Цуренко выиграла третий матч на турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2018 в Париже с общим призовым фондом 36 млн евро.

В матче за выход в четвертый круг соревнований Цуренко (39-й номер мировой классификации) одержала победу над 18-й ракеткой мира словачкой Магдаленой Рыбариковой – 6:2, 6:4, сообщает Укринформ. Добавим, что поединок продолжался ровно один час.

Путевку в четвертьфинал Roland Garros-2018 киевлянка разыграет в 1/8 финала с третьим номером мирового рейтинга испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в свою очередь в третьем круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур (90) – 6:0, 6:2.

Леся Цуренко во второй раз в карьере пробилась в четвертый круг турнира серии Grand Slam. В 2016 году на US Open в Нью-Йорке Леся уступила путевку в четвертьфинал итальянке Роберте Винчи.

В прошлом году в третьем круге Roland Garros-2017 Цуренко проиграла будущей победительнице турнира Елене Остапенко из Латвии, которая в первом круге нынешнего чемпионата Франции уступила украинке Екатерине Козловой.

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