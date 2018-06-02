Лесной пожар, который длился несколько дней на Херсонщине, ликвидировали, – ГСЧС

В 8:00 2 июня лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области ликвидирован. На месте происшествия продолжено дежурство.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины

К дежурству привлечены один пожарный автомобиль и два человека личного состава ГУ ГСЧС в Херсонской обл.; пять пожарных автомобилей и 10 человек личного состава лесхоза. Всего к дежурству привлечены 6 единиц техники и 12 человек личного состава.

Напомним, что данный пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковского района. 30 мая в 17:00 пожар удалось локализовать.

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