Конфликт на избирательном участке в Одесской области – пострадали 13 полицейских

В отдел полиции доставлены двое правонарушителей, открыто уголовное производство. В результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей

В Великомихайловском районе Одесской области сегодня из-за конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских.

Как сообщает УНИАН, около 13.00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в селе Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

«Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей вызвали возмущение некоторых граждан. В результате присутствующие начали оказывать сопротивление и применили к сотрудникам полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей», – сообщили в главке.

В отдел полиции доставили двоих правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство (ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Также решается вопрос о квалификации происшествия по статье «хулиганство».

В данном населенном пункте не раз происходили конфликты между представителями политсил из-за выборов (перевыборов) в Цебриковскую ОТО. На завтра, 3 июня, назначены повторные выборы поселкового головы.

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