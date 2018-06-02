Как уберечься от ботулизма, – советы от Ульяны Супрун

В этом году на центральном уровне Украина будет закупать сыворотки от ботулизма. В то же время, самый лучший способ защититься – профилактика.

Об этом в Фейсбуке пишет и.о.. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Подаем полнотекстовое сообщение:

«Осторожно – ботулизм!

Ботулизм – это отравление ботулиническим токсином, который накапливается в испорченных продуктах. В этом году на центральном уровне Украина будет закупать сыворотки от ботулизма. Одновременно самый лучший способ защититься – профилактика. Запомните эти простые правила безопасности!

В Украине в год в среднем - 158-172 случаев ботулизма. Если сравнивать со странами Европейского Союза – у нас худшая ситуация. Ведь среди всех стран ЕС в год происходит около 200 случаев, больше всего в Литве и Польше.

Будьте осведомленными о потенциально опасных продуктах, готовьте и храните их правильно!

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, грибов, реже – овощей. Также заражаются люди, которые употребляют вяленую или копченую рыбу и любые изделия из мяса (колбасу, ветчину и т.д .).

Это случается при несоблюдении соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.

Если консервированные продукты были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом – они могут стать причиной инфицирования.

Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте употребления продуктов, в качестве которых сомневаетесь или если вы не уверены, что эти продукты хранились и/или транспортировались надлежащим образом. Не покупайте продукты на стихийных рынках.

Ни один деликатес не стоит вашего здоровья!».

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