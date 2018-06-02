К украинским политзаключенным Россия не допускает ни украинских, ни международных врачей, – Супрун

К Олегу Сенцову и другим пленникам Кремля не допускают ни украинских, ни международных врачей. Они медленно, но неотвратимо умирают. Сейчас, когда в РФ будет проходить чемпионат мира по футболу, россияне должны на каждом шагу слышать требование свободы для украинцев. Борцы с кремлевским империализмом, в конце концов, защищают весь мир.

Об этом в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По всему миру сегодня украинцы и неравнодушные люди требуют освобождения Олега Сенцова и всех украинцев, которые стали пленниками режима Путина. Заключенные стали жертвами войны России против Украины.

С 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку за свободу узников совести, которых удерживает российская политическая власть. Сегодня наш Олег голодает 20-й день. Он настроен решительно и готов идти до конца – или Кремль начнет выполнять его требования, или Олег погибнет.

К нему и к другим пленникам Кремля не допускают ни украинских, ни международных врачей. Они медленно, но неотвратимо умирают.

31 мая голодовку также объявил заключенный крымский активист Александр Кольченко – он требует освободить Олега Сенцова. Его также осудили по сфабрикованным обвинениям за якобы терроризм. Александр без еды 3-й день.

Ранее, в знак солидарности с Олегом, голодовку объявил заключенный в России украинский солдат Александр Шумков. Его голодовка продолжается уже 10 дней.

Дольше всех голодает осужденный Россией в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух – 76-й день! Прокремлевский суд признал его виновным в хранении боеприпасов, зато правозащитники отмечают, что его арестовали за флаг Украины в его собственном дворе.

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